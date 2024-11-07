Бывший нардеп-застройщик пойдет под суд: детали дела

Правоохранители передали в суд дело бывшего нардепа-застройщика. Его обвиняют в завладении более 160 млн гривен банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщили источники РБК-Украина, речь идет об экс-нардепе Сергее Скуратовском из Радикальной партии.

По данным следствия, в 2012 году будущий народный депутат (в то время - депутат Киевского областного совета), фактически владевший рядом компаний, начал строительство многоквартирного жилого комплекса на окраине Киева. Для этого он взял в кредит более 200 млн гривен под залог будущего ЖК и земельных участков, на которых он располагался.

Согласно "черной бухгалтерии", подконтрольные депутату компании, которые вели строительство, за отдельный период получили доход от продажи недвижимого имущества на сумму свыше 1 млрд гривен.

Через некоторое время банк, в котором бывший нардеп взял кредит, признали неплатежеспособным. Чтобы не отдавать долг и иметь возможность продавать квартиры и продолжать строительство, нардеп вместе со своей помощницей организовал схему.

С помощью должностных лиц СБУ, АРМА и госпредприятия "СЕТАМ" права требования по кредиту передали на торги, где их купила заранее выбранная компания по заниженной цене на 160 млн гривен, уплатив всего 16,5 млн гривен. Став новым владельцем прав требования, подконтрольная нардепу компания отменила все ипотеки на недвижимое имущество и обременение по договорам поручительства, а затем перепродала эти права другому ООО, связанному с экс-депутатом.

По мнению правоохранителей, нардеп финансировал всю эту схему и давал указания ее участникам. Банку нанесли ущерб более чем на 160 млн гривен.

Действия участников квалифицированы по статьям УКУ, связанным с растратой имущества, подлогом документов, злоупотреблением властью и получением неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 191, ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 366-2, ч. 3 ст. 369).