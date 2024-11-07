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Колишній нардеп-забудовник піде під суд: деталі справи

Київ, Четвер 07 листопада 2024 14:27
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Колишній нардеп-забудовник піде під суд: деталі справи Фото: Сергій Скуратовський (facebook.com_serhii.skuratovsky)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Правоохоронці передали до суду справу колишнього нардепа-забудовника. Його звинувачують у заволодіння понад 160 млн гривень банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

Як повідомили джерела РБК-Україна, йдеться про екснардепа Сергія Скуратовського з Радикальної партії.

За даними слідства, у 2012 році майбутній народний депутат (на той час - депутат Київської обласної ради), який фактично володів низкою компаній, розпочав будівництво багатоквартирного житлового комплексу на околиці Києва. Для цього він узяв у кредит понад 200 млн гривень під заставу майбутнього ЖК і земельних ділянок, на яких він розташовувався.

Згідно з "чорною бухгалтерією", підконтрольні депутату компанії, які вели будівництво, за окремий період отримали дохід від продажу нерухомого майна на суму понад 1 млрд гривень.

Через деякий час банк, в якому колишній нардеп взяв кредит, визнали неплатоспроможним. Аби не віддавати борг та мати можливість продавати квартири і продовжувати будівництво, нардеп разом зі своєю помічницею організував схему.

За допомогою посадовців СБУ, АРМА і держпідприємства "СЕТАМ" права вимоги по кредиту передали на торги, де їх купила заздалегідь обрана компанія за заниженою ціною на 160 млн гривень, сплативши усього 16,5 млн гривень. Ставши новим власником прав вимоги, підконтрольна нардепу компанія скасувала усі іпотеки на нерухоме майно та обтяження за договорами поруки, а потім перепродала ці права іншому ТОВ, пов'язаному з ексдепутатом.

На думку правоохоронців, нардеп фінансував всю цю схему і давав вказівки її учасникам. Банку завдали збитків на понад 160 млн гривень.

Дії учасників кваліфіковані за статтями ККУ, пов'язаними з розтратою майна, підробкою документів, зловживанням владою та отриманням неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 191, ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 366-2, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369).

Нагадаємо, нещодавно нардепа від "Слуги народу" Ірину Кормишкіну запідозрили у незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень.

Також за незаконне збагачення будуть судити чинного нардепа від "Слуги народу" Андрія Клочка.

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