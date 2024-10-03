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Нардепа от "Слуги народа" будут судить за незаконное обогащение

Киев, Четверг 03 октября 2024 16:07
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Нардепа от "Слуги народа" будут судить за незаконное обогащение Фото: Андрей Клочко, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Действующий народный депутат предстанет перед судом. Его подозревают в незаконном обогащении на 11 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

"НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению действующего народного депутата Украины в незаконном обогащении на 11 млн грн", - сказано в сообщении правоохранителей.

В НАБУ не называют имя подозреваемого, но, как ранее сообщали источники РБК-Украина, речь о нардепе от "Слуги народа" Андрее Клочко.

Дело нардепа

Правоохранители установили, что в 2020-2021 гг. нардеп получил в собственность активы стоимостью 25 млн гривен, хотя за это время официальный доход парламентария и его жены составлял не более 14 млн гривен. Разница между заработком и стоимостью купленного имущества составила 11 млн гривен.

Нардепа от &quot;Слуги народа&quot; будут судить за незаконное обогащениеФото: дело Клочко (nabu.gov.ua)

Нардеп приобрел: три земельных участка в Киевской области, пять квартир в Киеве, два нежилых помещения, а также автомобили Tesla и Mercedes-Benz.

"Чтобы скрыть наличие этого имущества, нардеп оформил его подавляющую часть на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме", - уточнили в НАБУ.

Парламентарию сообщили о подозрении 2 мая этого года.

Уже 10 мая суд применил по отношению к Клочко меру пресечения в виде 12 млн гривен залога. Также на него возложили ряд процессуальных обязанностей.

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НАБУ Андрей Клочко Суд Слуга народа
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