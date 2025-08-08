Бывший "министр иностранных дел ДНР" получил 15 лет тюрьмы за работу на РФ

Как установил суд, жителя Макеевки назначили "министром иностранных дел ДНР" указом главаря псевдореспублики в 2014 году. Эту фейковую должность он занимал до 2016 года.

По версии следствия, псевдоминистр координировал "внешнюю политику" фейковой республики и представлял ее в публичном пространстве.

Среди его обязанностей были:

разработка "внешней политики" так называемой "ДНР" и представление предложений ее руководству;

реализация "внешнеполитического курса" в соответствии с утвержденной "концепцией";

установление контактов с иностранными государствами и международными организациями;

продвижение и "защита" интересов псевдореспублики на международном уровне;

"защита" прав граждан и организаций "ДНР" за рубежом;

координация международной деятельности других "ведомств" непризнанной республики;

поддержка связей с теми, кто считает себя "соотечественниками" за пределами псевдореспублики.

Доказательствами в суде были видео выступлений Кофмана, скриншоты из соцсетей, интервью в пророссийских медиа, а также внутренние документы "ДНР", которые подтверждали его причастность к "правительственной" деятельности. В одном из видео, которое было ключевым доказательством, обвиняемый, прямо названный "министром иностранных дел", дает комментарии на фоне флага так называемой "ДНР".

Отмечается, что судили Кофмана заочно, поскольку он до сих пор живет на оккупированной части Донецкой области и не появлялся на вызовы в прокуратуру и суд. Интересы обвиняемого представлял защитник, которого назначило государство.

Рассмотрев все обстоятельства дела, Кофману объявили приговор: 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В частности, речь идет об автомобиле Jeep Cherokee, части квартиры и объекте незавершенного строительства. Также с него взыскали почти 2 200 грн за фотопортретную экспертизу.