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В Украине засудили "министра здравоохранения ДНР"

Украина, Четверг 19 октября 2023 23:08
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В Украине засудили "министра здравоохранения ДНР" Фото: в Украине засудили "министра здравоохранения ДНР" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине засудили "министра здравоохранения ДНР", внедряющего стандарты медицины РФ и отменяющего украинские протоколы лечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"По публичному обвинению прокуроров Донецкой областной прокуратуры Селидовским городским судом заочно вынесен приговор гражданину РФ за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Он приговорен к 10 годам заключения с конфискацией имущества", - сообщили в Генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что в июле 2022 года, находясь во временно оккупированном Донецке, уроженец Амурской области РФ вступил в состав оккупационной администрации и занял должность "министра здравоохранения ДНР".

В Украине засудили &quot;министра здравоохранения ДНР&quot;

Он нарушает конституционные права украинцев, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области, поскольку выдает ничтожные приказы, которые затрудняют или даже делают невозможным получение медицинской помощи. Также мужчина внедряет стандарты "медицины" РФ и запрещает лечить людей по украинским и европейским протоколам.

По данным офиса, осужденный контролирует все больницы, медицинские учебные заведения, санитарно-эпидемиологические и фармацевтические учреждения.

К тому же в его ведении реабилитационные центры, лаборатории, учреждения экстренной медицинской помощи и станции переливания крови, судебно-медицинской, судебно-психиатрической экспертиз.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что на фейковой должности мужчина также успел наладить взаимодействие с подконтрольными преступной "власти" медиа. Предоставляя комментарии для пропагандистских информационных ресурсов, "медик" продвигает пророссийские нарративы, в частности, о необходимости оформления документов "республиканского образца".

Сейчас осужденный продолжает осуществлять противоправную деятельность на временно оккупированной территории Донецкой области. За сотрудничество с оккупантами Великобритания, Канада и Новая Зеландия наложили на россиянина персональные санкции.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители сообщили о новом подозрении главарю группировки "ЛНР" Леонида Пасечника.

Напомним также, недавно стрелявшего в пленных украинцев боевика "ДНРовца" приговорили к 15 годам заключения.

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