Колишній "міністр закордонних справ ДНР" отримав 15 років тюрми за роботу на РФ

Як встановив суд, жителя Макіївки призначили "міністром закордонних справ ДНР" указом ватажка псевдореспубліки у 2014 році. Цю фейкову посаду він обіймав до 2016 року.

За версією слідства , псевдоміністр координував "зовнішню політику" фейкової республіки та представляв її в публічному просторі.

Серед його обов’язків були:

розробка "зовнішньої політики" так званої "ДНР" та подання пропозицій її керівництву;

реалізація "зовнішньополітичного курсу" відповідно до затвердженої "концепції";

встановлення контактів з іноземними державами та міжнародними організаціями;

просування та "захист" інтересів псевдореспубліки на міжнародному рівні;

"захист" прав громадян і організацій "ДНР" за кордоном;

координація міжнародної діяльності інших "відомств" невизнаної республіки;

підтримка зв’язків із тими, хто вважає себе "співвітчизниками" за межами псевдореспубліки.

Доказами в суді були відео виступів Кофмана, скриншоти з соцмереж, інтерв’ю у проросійських медіа, а також внутрішні документи "ДНР", які підтверджували його причетність до "урядової" діяльності. В одному з відео, яке було ключовим доказом, обвинувачений, прямо названий "міністром закордонних справ", дає коментарі на фоні прапора так званої "ДНР".

Зазначається, що судили Кофмана заочно, оскільки він досі живе на окупованій частині Донеччини та не з’являвся на виклики до прокуратури й суду. Інтереси обвинуваченого представляв захисник, якого призначила держава.

Розглянувши всі обставини справи, Кофману оголосили вирок: 15 років тюрми з конфіскацією майна. Зокрема, йдеться про автомобіль Jeep Cherokee, частину квартири та об’єкт незавершеного будівництва. Також з нього стягнули майже 2 200 грн за фотопортретну експертизу.