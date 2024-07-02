В Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы гауляйтера "ЛНР" Пасечника
Главаря оккупационной администрации РФ на временно захваченной территории Луганской области Леонида Пасечника заочно приговорили к 12 годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.
Детали дела
По материалам дела, накануне 24 февраля 2022 года Пасечник подписал так называемый "договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между террористической организацией "ЛНР" и Москвой.
В последствии кремль использовал такие решения как формальный повод для начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.
Впоследствии Пасечник организовывал псевдореферендум о "присоединении" временно оккупированной части территории Луганской области к стране-агрессору.
По итогам фейкового плебисцита он подписал с диктатором Владимиром Путиным "соглашение о вхождении региона" в состав РФ.
А уже после этого гауляйтер "ЛНР" организовал участие временно захваченных общин в российских "выборах в законодательные органы власти".
Приговор суда
Как сообщили в СБУ, судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).
По совокупности совершенных преступлений суд назначил Пасечнику 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
Также преступник лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, учреждениях, предприятиях и организациях независимо от формы собственности сроком на 13 лет.
На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Пасечника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Отмечается, что из-за составления назначенных наказаний злоумышленник получил приговор, предусматривающий больший срок заключения, чем предусмотрено в санкциях статей за инкриминируемые преступления.
Срок отбывания наказания исчисляется с даты фактического задержания фигуранта.
Приговоры для других коллаборантов
Напомним, в июне 2023 года суд приговорил "главу Запорожской области" Евгения Балицкого к 15 годам лишения свободы.
Аналогичный термин получил и "глава Херсонской области" Владимир Сальдо.
Также главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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