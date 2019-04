Кількість жертв вибухів в Шрі-Ланці досягло 160

Серед загиблих при вибухах в готелях і католицьких церквах є іноземці

Кількість загиблих в результаті серії вибухів у Шрі-Ланці досягло 160 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал News First.

Як повідомляється, в Коломбо загинули 40 людей, в Катувапитье в Катане - 93, в Баттикалоа - 27 жертв. Вибухи сталися в готелях і католицьких церквах республіки, коли місцеві жителі відзначали там Великдень.

Як повідомив міністр економічних реформ республіки Харша де Сілва, серед загиблих при вибухах в готелях і католицьких церквах є іноземці. Громадяни яких саме держав постраждали в результаті подій, міністр не уточнив.

Крім того, в результаті вибухів щонайменше 295 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.

BREAKING: Multiple blasts hit Sri Lanka churches, hotels on Easter Sunday - killing more than 100 and injuring at least 250, reports say.



Developing story: https://t.co/St2HVEUhjt https://t.co/Kdq96nWA1h