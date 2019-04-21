У Конго під час катастрофи судна загинули 40 людей

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Понад 100 осіб досі вважаються зниклими без вісті

У Конго в результаті аварії невеликого судна на озері Ківу минулого тижня загинули 40 людей. Про це повідомив тимчасовий міністр внутрішніх справ Демократичної Республіки Конго Базіль Олонго, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що загальна кількість загиблих сягнула 40 осіб після того, як на цьому тижні були знайдені мертвими 27 осіб.

Загалом на човні було близько 200 осіб, понад 100 досі значаться зниклими без вісті.

Олонго також повідомив, що тіла були виявлені через кордон на східному березі озера в Руанді.

Причина аварії досі невідома, влада Конго припускає, що судно могло затонути через перевантаження, також у день аварії був сильний вітер.

Нагадаємо, кількість загиблих у результаті аварії порома в Іраку 21 березня на річці Тигр зросла до 116. Рятувальники знайшли ще кілька тіл загиблих, які течією винесло на берег річки біля селища Аль-Шора.