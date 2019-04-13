У Бразилії обвалилися дві житлових багатоповерхівки, є жертви

Троє людей загинули під завалами двох будинків в Ріо-де-Жанейро, ще вісім постраждали

У бразильському Ріо-де-Жанейро обвалилися два багатоповерхових житлових будинки, в результаті чого загинули щонайменше три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Globo.

Обвалення будівель сталося вранці в п'ятницю, 12 квітня. Крім трьох загиблих відомо про вісім постраждалих. Ще 13 людей зникли безвісти.

За даними місцевих ЗМІ, серед загиблих є дитина. Як повідомили після інциденту влада Ріо-де-Жанейро заявили, обидві будівлі, висотою від чотирьох до шести поверхів, є незаконними.

На даний момент причин пригоди не повідомляють. Рятувальна операція і пошук зниклих триває.

Нагадаємо, в березні 2019 року в північному китайському міському окрузі Ліньфень в селищі Цзаолін провінції Шансі через сходження зсуву сталося обвалення будинку, що призвело до загибелі 7 осіб, ще 13 вважатися зниклими без вести. Зсув накрив два житлових будинки, громадську купальню і тимчасова споруда. Рятувальники дістали з-під завалів живими 16 осіб, всі вони були госпіталізовані, але троє з них померли. Ще 4 людини були знайдені загиблими.