ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Бразилії обвалилися дві житлових багатоповерхівки, є жертви

Новини » Надзвичайні події    13.04.2019 - 01:49
У Бразилії обвалилися дві житлових багатоповерхівки, є жертви

Троє людей загинули під завалами двох будинків в Ріо-де-Жанейро, ще вісім постраждали

У бразильському Ріо-де-Жанейро обвалилися два багатоповерхових житлових будинки, в результаті чого загинули щонайменше три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Globo.

Обвалення будівель сталося вранці в п'ятницю, 12 квітня. Крім трьох загиблих відомо про вісім постраждалих. Ще 13 людей зникли безвісти.

За даними місцевих ЗМІ, серед загиблих є дитина. Як повідомили після інциденту влада Ріо-де-Жанейро заявили, обидві будівлі, висотою від чотирьох до шести поверхів, є незаконними.

На даний момент причин пригоди не повідомляють. Рятувальна операція і пошук зниклих триває.

Нагадаємо, в березні 2019 року в північному китайському міському окрузі Ліньфень в селищі Цзаолін провінції Шансі через сходження зсуву сталося обвалення будинку, що призвело до загибелі 7 осіб, ще 13 вважатися зниклими без вести. Зсув накрив два житлових будинки, громадську купальню і тимчасова споруда. Рятувальники дістали з-під завалів живими 16 осіб, всі вони були госпіталізовані, але троє з них померли. Ще 4 людини були знайдені загиблими.

Затриманий екс-президент Бразилії У Бразилії підлітки застрелили в школі п'ятьох дітей
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України БразилияобвалРио-де-Жанейро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся