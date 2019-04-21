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Количество жертв взрывов в Шри-Ланке достигло 160

Новости » Происшествия    21.04.2019 - 09:59
Количество жертв взрывов в Шри-Ланке достигло 160
Фото: взрывы на Шри-Ланке (facebook.com/NewsfirstSL)

Среди погибших при взрывах в отелях и католических церквях есть иностранцы

Количество погибших в результате серии взрывов в Шри-Ланке достигло 160 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал News First.

Как сообщается, в Коломбо погибли 40 человек, в Катувапитье в Катане - 93, в Баттикалоа - 27 жертв. Взрывы произошли в отелях и католических церквях республики, когда местные жители отмечали там Пасху.

Как сообщил министр экономических реформ республики Харша де Силва, среди погибших при взрывах в отелях и католических церквях есть иностранцы. Граждане каких именно государств пострадали в результате происшествий, министр не уточнил.

Кроме того, в результате взрывов по меньшей мере 295 человек получили ранения. 

Напомним, 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в столице  Бразилии Рио-де-Жанейро в результате обрушений двух многоэтажных зданий число погибших достигло 22 человека. Накануне из под завалов достали еще 2 тела. 

Напомним, 12 апреля в бразильском Рио-де-Жанейро обрушились два четырехэтажных жилых дома. Вначале сообщалось о гибели трех людей, восьми пострадавших и 13 пропавших без вести.

Кроме того, в Конго в результате крушения небольшого судна на озере Киву на прошлой неделе погибли 40 человек. Отмечается, что общее число погибших достигло 40 человек после того, как на этой неделе были найдены мертвыми 27 человек.

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