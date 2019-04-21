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Кількість жертв обвалення будинків у Бразилії зросла до 22

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 06:58
Кількість жертв обвалення будинків у Бразилії зросла до 22
Фото: обвалення будинків у Ріо-де-Жанейро (twitter/Reuters)

Район Музема на заході Ріо-де-Жанейро раніше значно постраждав у результаті злив

У Бразилії в Ріо-де-Жанейро з-під завалів двох багатоповерхових будинків, що обваилися тиждень тому, витягли тіла ще двох людей, у результаті кількість загиблих сягнула 22 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agencia Brasil.

За даними видання, рятувальники виявили тіла двох хлопчиків, один чоловік залишається зниклим без вісті.

Рятувальні служби продовжують розбір завалів у пошуках тіла зниклого.

Наголошується, що район Музема на заході Ріо-де-Жанейро раніше значно постраждав у результаті злив і повені.

Влада міста ухвалила рішення знести 16 будинків, що розташовані у цьому ж районі, в мерії заявили, що вони є самобудом і були зведені без відповідного дозволу.

Нагадаємо,12 квітня у бразильському Ріо-де-Жанейро обвалилися два чотириповерхові житлові будинки. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, восьми постраждалих і 13 зниклих без вісті.

Мешканці довколишніх будинків були евакуйовані через загрозу нових обвалів.

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