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На Шрі-Ланці сталася серія вибухів в церквах і готелях

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 07:57
На Шрі-Ланці сталася серія вибухів в церквах і готелях
Фото: вибухи на Шрі-Ланці (facebook.com/NewsfirstSL)

В результаті вибухів на Шрі-Ланці загинули не менше 10 осіб

Вранці 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у католицьких храмах під час великодньої служби, на даний момент відомо про загибель не менше 10 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання News First.

Повідомляється, що всього вибухів було шість, за попередньою інформацією, в трьох католицьких церквах і трьох готелях. На даний момент відомо про вибухи в храмах в Коччікаде (Західна провінція), Катувапітье, а також в готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.

За попередніми даними, в результаті вибухів загинули не менше десяти осіб. Також повідомляється, що понад 50 отримали поранення.

Нагадаємо, напередодні в Афганістані стався вибух біля урядової будівлі. За даними місцевих силовиків, в нападі брали участь три терористи-смертники, а після вибуху були чутні звуки пострілів.

Крім того, вчора в результаті збройного нападу в мексиканському місті Мінатітлан загинули, щонайменше, 13 осіб. Останніми місяцями в Мексиці почастішали збройні напади і зіткнення між різними злочинними угрупованнями, які супроводжуються жертвами.
 

 

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