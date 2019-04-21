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Кількість загиблих від вибухів у Шрі-Ланці різко зросла

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 08:56
Кількість загиблих від вибухів у Шрі-Ланці різко зросла
Фото: вибухи на Шрі-Ланці (facebook.com/NewsfirstSL)

В результаті вибухів на Шрі-Ланці загинули щонайменше 52 людини

щонайменше 52 людей загинули в результаті вибухів у трьох церквах і трьох готелях на Шрі-Ланці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Крім того, повідомляється про понад 200 потерпілих від вибухів у шести церквах і готелях на острові Шрі-Ланка.

Кількість загиблих від вибухів у Шрі-Ланці різко зросла

Нагадаємо, 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці Бразилії Ріо-де-Жанейро в результаті обвалень двох багатоповерхових будівель число загиблих досягло 22 людини. Напередодні з під завалів дістали тіла ще 2.

Нагадаємо, 12 квітня у бразильському Ріо-де-Жанейро обрушилися два чотириповерхових житлових будинки. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, восьми постраждалих і 13 зниклих без вісті.

Крім того, у Конго в результаті краху невеликого судна на озері Ківу минулого тижня загинули 40 людей. Відзначається, що загальна кількість загиблих досягла 40 осіб після того, як на цьому тижні були знайдені мертвими 27 осіб.

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