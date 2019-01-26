Кількість жертв повені в Індонезії зросла до 68

Фото: наслідки повені у Індонезії (GettyImages)

Майже 7 тис. осіб були евакуйовані

Кількість жертв в результаті повені на острові Сулавесі в Індонезії зросла до 68 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами індонезійських чиновників, щонайменше 68 людей загинули в результаті повені спричиненої зсувом ґрунту. Щонайменше 6,7 тисяч осіб з 14 районів були евакуйовані.

Крім того, 6 осіб були оголошені зниклими безвісти.

"Багато евакуйованих почали повертатися додому, щоб очистити свої будинки", - зазначив керівник місцевого агентства з ліквідації наслідків стихійних лих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок повені в Індонезії загинули щонайменше 59 осіб, ще 25 людей зникли безвісти.

Додамо, в Індонезії 1 січня внаслідок зсуву ґрунту загинули щонайменше 15 осіб. Зсув ґрунту стався в місті Сукабумі, що в провінції Західна Ява. В результаті стихійного лиха 20 людей вважаються зниклими безвісти.

Раніше РБК-Україна писало, що у п'ятницю, 28 грудня 2018, в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,8.

Зазначимо, потужне цунамі обрушилося на узбережжя Індонезії 22 грудня 2018. Передбачається, що спровокувало цунамі, виверження вулкан Анак Кракатау. Найбільше постраждав регіон Пандегланг провінції Бантен на острові Ява, який включає в себе національний парк Уджунг-Кулон і популярні пляжі. Від хвилі постраждали сотні будинків, готелів та інших будівель.