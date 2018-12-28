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В Індонезії стався потужний землетрус

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 11:01
В Індонезії стався потужний землетрус
Фото: наслідки землетрусу в Індонезії (twitter.com/Sutopo_PN)

Землетрус стався біля міста Манокварі і столиці індонезійської провінції Західне Папуа на острові Нова Гвінея

У п'ятницю, 28 грудня, в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,8. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Землетрус стався біля міста Манокварі і столиці індонезійської провінції Західне Папуа на острові Нова Гвінея. Рятувальники повідомили, що магнітуда землетрусу склала 6,1. Епіцентр землетрусу був у Південному Манокварі і в Манокварі.

"Деякі з місцевих жителів запанікували і залишили свої будинки. Деякі зібралися в полі", - додав він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України рекомендує утриматися від поїздок до Індонезії, особливо від відвідин територій, які опинилися в зоні стихійного лиха. За останніми даними через цунамі в Індонезії загинули 429 осіб.

Зазначимо, потужне цунамі обрушилося на узбережжя Індонезії 22 грудня. Передбачається, що спровокувало цунамі, виверження вулкан Анак Кракатау. Найбільше постраждав регіон Пандегланг провінції Бантен на острові Ява, який включає в себе національний парк Уджунг-Кулон і популярні пляжі. Від хвилі постраждали сотні будинків, готелів та інших будівель.

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