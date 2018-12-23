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Біля берегів Індонезії стався цунамі, є жертви

Новини » Надзвичайні події    23.12.2018 - 03:05
Біля берегів Індонезії стався цунамі, є жертви
Фото: наслідки цунамі в Індонезії (twitter.com/LodniNoviny)

Загинуло не менше 20 осіб

Біля берегів Індонезії на узбережжі навколо Зондської протоки стався землетрус, жертвами якого стали щонайменше 20 людей, ще 165 отримали поранення, а 2 числяться зниклими без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство по запобіганню стихійних лих.

В даний час встановлюються причини стихійного лиха. За попередніми даними причиною могли стати підводні зсуви через виверження вулкана гори Анак Кракатау, а також з-за хвилі припливу, що в комбінації призвело до обвалення цунамі.

Повідомляється, що також були пошкоджені 43 будинки, 9 готелів та десятки транспортних засобів. Також було відрізано шосе, яке з'єднує Серанг і Пандегланг.

"Області, які були серйозно порушені, були поселеннями і турами на пляжах Танджунг Лесунг, пляж Сумур, пляж Телук Лада, пляж Панимбанг і пляж Каріта", - заявили у Національному агентстві.

В агентстві уточнили, що кількість постраждалих і загиблих може зрости, так як дані не є повними.

 

 

Фото: наслідки Цунамі (twitter.com/VojtechGibis)

Нагадаємо, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5. В Індонезії на острові Ломбок стався землетрус, зафіксовані поштовхи магнітудою 5,5 бала.

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