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В Індонезії внаслідок зсуву загинули 15 людей

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 10:21
В Індонезії внаслідок зсуву загинули 15 людей
Фото: зсув в Індонезії (AP)

Ще 20 вважаються зниклими безвісти

В Індонезії вчора, 1 січня, внаслідок зсуву ґрунту загинули щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, зсув ґрунту стався в місті Сукабумі, що в провінції Західна Ява. В результаті стихійного лиха загинули щонайменше 15 осіб, ще 20 людей вважаються зниклими безвісти.

Зазначається, що сьогодні, 2 січня, рятувальники призупинили пошуки зниклих через сильні дощі, що можуть призвести до нових зсувів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок шторму на Філіппінах, який спричинив зсуви та повені, загинули щонайменше 85 осіб. Доля ще 20 людей залишається невідомою.

Раніше РБК-Україна писало, що у п'ятницю, 28 грудня 2018, в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,8.

Зазначимо, потужне цунамі обрушилося на узбережжя Індонезії 22 грудня 2018. Передбачається, що спровокувало цунамі, виверження вулкан Анак Кракатау. Найбільше постраждав регіон Пандегланг провінції Бантен на острові Ява, який включає в себе національний парк Уджунг-Кулон і популярні пляжі. Від хвилі постраждали сотні будинків, готелів та інших будівель.

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