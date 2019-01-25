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У Індонезії через повінь загинули щонайменше 59 людей

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 15:48
У Індонезії через повінь загинули щонайменше 59 людей
Фото: наслідки повені у Індонезії (GettyImages)

Через стихійне лихо понад три тисячі людей були евакуйовані

У Індонезії через повінь загинули 59 людей, ще 25 осіб шукають. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Повідомляється, що причиною повені став зсув грунту. Зокрема, видання пише, що в деяких районах вже знизився рівень води. Через стихійне лихо понад три тисячі людей були евакуйовані.

Нагадаємо, в Індонезії 1 січня внаслідок зсуву ґрунту загинули щонайменше 15 осіб.  Зсув ґрунту стався в місті Сукабумі, що в провінції Західна Ява. В результаті стихійного лиха 20 людей вважаються зниклими безвісти.

Раніше РБК-Україна писало, що у п'ятницю, 28 грудня 2018, в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,8.

Зазначимо, потужне цунамі обрушилося на узбережжя Індонезії 22 грудня 2018. Передбачається, що спровокувало цунамі, виверження вулкан Анак Кракатау. Найбільше постраждав регіон Пандегланг провінції Бантен на острові Ява, який включає в себе національний парк Уджунг-Кулон і популярні пляжі. Від хвилі постраждали сотні будинків, готелів та інших будівель.

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