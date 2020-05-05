Кількість зареєстрованих безробітних з початку карантину зросла у 1,5 рази

Ілюстративне фото (УНІАН)

На початку травня статус безробітних отримали 450 тис. українців

З початку дії карантину, тобто з 12 березня, статус безробітного отримали майже 156 тисяч громадян України. Про це повідомляє Державний центр зайнятості.

За даним відомства, кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тисяч (станом на початок травня), що майже на 60% менше, ніж було в травні торік.

Станом на 4 травня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, становить 456,8 тис. осіб, що майже на 148,5 тис., або 48%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року (станом на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308,3 тисячі).

Нагадаємо, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття підвищив на час карантину мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 грн до 1 тис. грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом НБУ, у ІІ кварталі 2020 року рівень безробіття в Україні зросте до 12,0%.

Відзначимо, згідно зі зміненим макропрогнозом, який 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%. Середня номінальна зарплата складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн), безробіття зросте до 9,4% (прогнозувалося 8,1%).