НБУ очікує різке зростання безробіття у найближчі місяці

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

На початку кризи підприємства намагалися зберегти працівників, але ситуація погіршується

Карантинні обмеження на роботу підприємств торгівлі, транспорту та сектору послуг, зростання невизначеності та погіршення економічних очікувань зумовили зниження попиту на робочу силу. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ за квітень.

За оцінкою НБУ, запровадження карантину, що припало на другу половину березня, не матиме значного впливу на рівень безробіття в І кварталі. Натомість у ІІ кварталі рівень безробіття зросте до 11,5% або 12,0% у сезонно скорегованому вимірі.

Така оцінка ґрунтується на прогнозі НБУ щодо спаду реального ВВП у ІІ кварталі, а також результатах соціологічних опитувань про кількість осіб, які раніше працювали, але втратили роботу внаслідок запровадження карантинних заходів.

За даними НБУ, кількість вакансій за період карантину різко знизилася, що може свідчити про коригування підприємствами насамперед планів щодо набору нових працівників.

Найбільше кількість нових вакансій знизилася в секторах, що сильніше постраждали від запровадження карантину: у сфері послуг, роздрібній торгівлі. Однак на тлі загального погіршення економічної ситуації й зростання невизначеності попит на робочу силу знизився і в інших секторах. Найменше кількість вакансій знизилася зокрема у сфері ІТ, найбільш пристосованої до роботи в дистанційному режимі (частка дистанційно працюючих у цій сфері зросла з 10% до 90%), і в сільському господарстві через традиційне підвищення попиту на робочу силу в період посівної кампанії.

Підприємства, згідно з опитуваннями НБУ та інформацією з відкритих джерел, повідомляли про різні стратегії роботи з персоналом: збереження працівників та оплати праці, скорочення кількості днів роботи на тиждень, переведення на дистанційний режим роботи, надання оплачуваних та неоплачуваних відпусток, звільнення частини персоналу.

"Водночас із збільшенням тривалості карантину, підвищенням невизначеності та погіршенням економічних очікувань погіршувалися й очікування щодо зміни кількості працівників", - йдеться в огляді НБУ.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).

Як повідомляло РБК-Україна, згідно зі зміненим макропрогнозом, який 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%. Середня номінальна зарплата складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн), безробіття зросте до 9,4% (прогнозувалося 8,1%).