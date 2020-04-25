Статус безробітного можна отримати на порталі "Дія"

Фото: портал Дія (diia.gov.ua)

Для отримання статусу необхідно зробити три кроки

Кабінет міністрів 24 квітня своєю постановою затвердив реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Як зазначили в прес-службі, відтепер на онлайн-порталі державних послуг "Дія" з’явилась нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю.

Для отримання послуги необхідно зробити кроки:

авторизуватись у кабінеті користувача на порталі Дія за допомогою електронного підпису, електронної системи ідентифікації Bank ID чи Mobile ID;

заповнити одну онлайн-анкету, питання якої визначатимуть перелік документів (паспорт, документи про освіту, трудова книжка тощо);

отримати підтвердження на електронну пошту або на телефон про надання статусу безробітного та виплати допомоги із безробіття /або сповіщення про необхідність доопрацювання / або аргументована відмова.

Відзначимо, на період карантину статус та призначення допомоги по безробіттю присвоюється першого дня після подання такої заяви.

Нагадаємо, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття підвищив на час карантину мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 грн до 1 тис. грн.

Відзначимо, за даними Торгово-промислової палати України, кількість безробітних в Україні за місяць карантину, запровадженого урядом для боротьби з коронавірусом, зросла на 1,0-1,3 млн осіб, і становить близько 2,5-2,8 млн осіб.