Мінекономіки прогнозує суттєве падіння ВВП у 2020 році

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Очікується падіння економіки, підвищення цін, скорочення зарплат і зростання безробіття

У 2020 році очікується істотне погіршення динаміки розвитку економіки України у порівнянні з раніше прогнозованим. Про це йдеться в коментарі Департаменту стратегічного планування і макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як наголошується в повідомленні, на економіці позначиться тимчасове припинення діяльності у багатьох виробничих сферах в Україні.

Крім того, в умовах загальносвітового погіршення динаміки попиту внаслідок поширення захворюваності коронавірусом, зокрема, в основних країнах-партнерах України (країни ЄС, Китай) прогнозується падіння цін на світових сировинних ринках.

Згідно із зміненим макропрогнозом, який підготувало Мінекономіки, а 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%.

Крім того, інфляція (грудень до грудня) зросте до 11,7% (очікувалося 5,5%), середня номінальна зарплата складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн), безробіття зросте до 9,4% (прогнозувалося 8,1%).

Також прогнозується падіння експорту на 4,5% до 59,9 млрд доларів (очікувалося зростання на 7,8% до 68,6 млрд доларів), падіння імпорту експорту на 10% до 68,2 млрд доларів (очікувалося зростання на 9,6% до 83,5 млрд доларів).

Макропрогноз

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль увечері 29 березня повідомив про перегляд макропрогнозу на 2020 рік. Цифри нового прогнозу були закладені в проект змін до держбюджету. Передбачалося, що ВВП скоротиться на 3,9%. Однак документ не був оприлюднений. Крім того Верховна рада 30 березня відправила проект змін до держбюджету на доопрацювання.

Після цього Кабмін міністрів оприлюднив постанову від 29 березня №253, яким офіційно змінив макропрогноз на 2020 рік. Очікується, що ці цифри будуть закладені в проект змін до держбюджету, який Рада розгляне наступного тижня.