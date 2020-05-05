Количество зарегистрированных безработных с начала карантина выросло в 1,5 раза

Иллюстративное фото (УНИАН)

В начале мая статус безработного получили 450 тыс. украинцев

С начала действия карантина, то есть с 12 марта 2020 года, статус безработного получили почти 156 тысяч граждан Украины. Об этом сообщает Государственный центр занятости.

По данным ведомства, количество вакансий в условиях экономического спада уменьшилось до 53 тысяч (по состоянию на начало мая), что почти на 60% меньше, чем было в мае в прошлом году.

По состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 456,8 тысяч человек, что почти на 148,5 тысяч, или 48%, больше, чем на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 года количество безработных составило 308,3 тысячи).

Напомним, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы повысил на время карантина минимальный размер пособия по безработице с 650 грн до 1 тыс. грн.

Как сообщало РБК-Украина, по прогнозу НБУ, во II квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырастет до 12,0%.

Отметим, согласно измененному макропрогнозу, который 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%, в то время как ранее ожидался рост на 3,7%. Средняя номинальная зарплата составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн), безработица вырастет до 9,4% (прогнозировалось 8,1%).