Мінімальну допомогу по безробіттю на час карантину збільшили до тисячі гривень

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Мінімальну допомогу отримують ті, хто працював менше 6 місяців протягом останнього року

Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття прийняло рішення про підвищення на час карантину мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 грн до 1 тис. грн. Про це повідомляється на сайті фонду.

Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування і застосовується з 12 березня 2020 року та протягом 30 календарних днів після закінчення карантину, встановленого постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року N 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Мінімальна сума буде виплачуватися тим, хто мав протягом останнього року менше шести місяців страхового стажу, а також у інших випадках.

Нагадаємо, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з 1 березня 2020 року підвищив мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 1630 грн до 1800 грн. Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 610 грн до 650 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за час карантину (з 12 березня до 16 квітня) в службі зайнятості зареєструвалося 89,2 тисячі безробітних.