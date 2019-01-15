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Кількість постраждалих при вибуху в Кабулі зросла до 113

Новини » Надзвичайні події    15.01.2019 - 18:00
Кількість постраждалих при вибуху в Кабулі зросла до 113
Фото: вибух у Кабулі (twitter com jimhuylebroek)

В результаті вибуху загинули 4 людини

Кількість постраждалих в результаті вибуху в Кабулі зросла до 113 осіб, ще  4 особи загинули. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Associated Press.

Правоохоронці розповіли деталі вибуху. Зокрема те, що вантажівку зірвали біля комплексу Green Village, де розміщуються офіси кількох міжнародних організацій і готелі.

Кількість постраждалих зросла до 113. Серед поранених - 23 дітей і 12 жінок, більшість поранених є цивільними особами. Також в результаті вибуху загинули четверо людей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті вибуху в Кабулі постраждали 90 людей. За даними МВС, бомба знаходилася у вантажівці. В результаті вибуху було пошкоджено декілька житлових будинків. 

Нагадаємо, 11 листопада 2018 року, в столиці Афганістану неподалік Президентського палацу прогримів вибух, в результаті якого загинули щонайменше шість осіб.

Також 5 січня в столиці Афганістану стався пожежа на заправній станції, в результаті три людини загинули та 44 поранені.

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