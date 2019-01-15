Число пострадавших при взрыве в Кабуле возросло до 113

Фото: взрыв в Кабуле (twitter com jimhuylebroek)

В результате взрыва погибли 4 человека

Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 113 человек, еще 4 человека погибли. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Associated Press.

Правоохранители рассказали детали взрыва. В частности то, что грузовик сорвали возле комплекса Green Village, где располагаются офисы нескольких международных организаций и отели.

Число пострадавших возросло до 113. Среди раненых - 23 детей и 12 женщин, большинство раненых являются гражданскими лицами. Также в результате взрыва погибли четверо людей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате взрыва в Кабуле пострадали 90 человек. По данным МВД, бомба находилась в грузовике. В результате взрыва были повреждены несколько жилых домов.

Напомним, 11 ноября 2018 года, в столице Афганистана неподалеку от Президентского дворца прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек.

Также 5 января в столице Афганистана произошел пожар на заправочной станции, в результате три человека погибли и 44 ранены.