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В Кабуле произошел сильный пожар, есть погибшие

Новости » Происшествия    05.01.2019 - 05:45
В Кабуле произошел сильный пожар, есть погибшие
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате инцидента в Кабуле ранены 44 человека

В столице Афганистана произошел пожар на заправочной станции, в результате три человека погибли и 44 ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOLO News.

"Шесть человек находятся в критическом состоянии в больнице", - говорится в сообщении.

Среди раненых много женщин и детей. Пожар вспыхнул на заправке и распространилась на ближайший жилой комплекс.

Сообщается, что полиция расследует причины пожара.

Очевидцы утверждают, что пожар начался вскоре после полуночи на заправочной станции и быстро распространился на близлежащий многоквартирный жилой комплекс.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабуле (Афганистан) прогремел взрыв в зале свадебных торжеств, сообщается по меньшей мере о 40 погибших.

Как писало РБК-Украина, в Афганистане недавно произошел взрыв заминированного автомобиля в здании центра логистики сил безопасности. Террорист-смертник на автомобиле протаранил здание сил безопасности. В результате теракта по меньшей мере семь человек погибли и еще 37 получили ранения.

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