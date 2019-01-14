В Кабуле произошел мощный взрыв, пострадали 40 человек

Всех пострадавших госпитализировали в больницу
В результате взрыва в столице Афганистана Кабуле пострадали по меньшей мере 40 человек. Об этом заявили в Минздраве страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOLO News.
Взрыв произошел в районе, где расположены офисы зарубежных общественных организаций, а также проживают иностранцы.
По данным МВД, бомба находилась в грузовике. В результате взрыва повреждены несколько жилых домов.
Напомним, 5 января в столице Афганистана произошел пожар на заправочной станции, в результате три человека погибли и 44 ранены.
Также в Афганистане произошел взрыв заминированного автомобиля в здании центра логистики сил безопасности. Террорист-смертник на автомобиле протаранил здание сил безопасности. В результате теракта по меньшей мере семь человек погибли и еще 37 получили ранения.