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В Кабуле произошел мощный взрыв, пострадали 40 человек

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 19:06
В Кабуле произошел мощный взрыв, пострадали 40 человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Всех пострадавших госпитализировали в больницу

В результате взрыва в столице Афганистана Кабуле пострадали по меньшей мере 40 человек. Об этом заявили в Минздраве страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOLO News.

Взрыв произошел в районе, где расположены офисы зарубежных общественных организаций, а также проживают иностранцы.

По данным МВД, бомба находилась в грузовике. В результате взрыва повреждены несколько жилых домов.

Напомним, 5 января в столице Афганистана произошел пожар на заправочной станции, в результате три человека погибли и 44 ранены.

Также в Афганистане произошел взрыв заминированного автомобиля в здании центра логистики сил безопасности. Террорист-смертник на автомобиле протаранил здание сил безопасности. В результате теракта по меньшей мере семь человек погибли и еще 37 получили ранения.

 

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