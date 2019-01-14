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Число постраждалих при вибуху в Кабулі збільшилося до 90 осіб, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 19:50
Число постраждалих при вибуху в Кабулі збільшилося до 90 осіб, є загиблі
Фото: вибух у Кабулі (twitter com jimhuylebroek)

Жертвами вибуху стали троє військових і один місцевий житель

Кількість постраждалих в результаті вибуху в Кабулі зросла до 90 осіб, 4 особи загинули. Про це заявив представник МВС Афганістану Наджіб Даниш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TOLO News.

За його словами, жертвами вибуху стали троє військових і один місцевий житель.

"Більшість постраждалих є цивільними особами, 23 з них - діти", - отмитил Даниш.

У МВС не виключили, що кількість жертв і постраждалих може збільшитися.

Нагадаємо, вибух в Кабулі стався 14 січня.

Вибух стався в районі, де розташовані офіси зарубіжних громадських організацій, а також проживають іноземці.

За даними МВС, бомба знаходилася у вантажівці. В результаті вибуху пошкоджено декілька житлових будинків.

Раніше, 11 листопада 2018 року, в столиці Афганістану неподалік Президентського палацу прогримів вибух, в результаті якого загинули щонайменше шість осіб.

5 січня в столиці Афганістану стався пожежа на заправній станції, в результаті три людини загинули та 44 поранені.

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