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В Кабуле смертник подорвался в толпе, шесть человек погибли

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 13:44
В Кабуле смертник подорвался в толпе, шесть человек погибли
Фото: место теракта в Кабуле (twitter.com/TOLOnews)

Теракт произошел во время массовых протестов, где люди требовали от властей усилить безопасность

В столице Афганистана неподалеку Президентского дворца прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Анадолу".

В афганском МИД рассказали, что террорист-смертник взорвал бомбу, спрятанную в своей одежде, посреди толпы во время демонстрации в Кабуле. Люди собрались возле центральной площади Паштунистан.

Официально подтверждена гибель шести человек, еще 10 получили ранения. По неподтвержденной информации местных СМИ, количество жертв возросла до восьми.

Ни одна организация пока не взяла не себя ответственность за теракт.

Сегодня, 12 ноября, в столице Афганистана начались массовые протесты из-за снижения безопасности в уездах Джагори, Малистан и Хас Урузан. Митингующие обвиняют власти в бездействии и требуют направить подразделения вооруженных сил в проблемные районы.

Напомним, в Афганистане произошел взрыв заминированного автомобиля в здании центра логистики сил безопасности. Террорист-смертник на автомобиле протаранил здание сил безопасности. В результате теракта по меньшей мере семь человек погибли и еще 37 получили ранения.

Также напомним, на прошлой неделе в Афганистане погиб мэр города Северный Огден штата Юта, Брет Тейлор. Его расстрелял в Кабуле солдат афганской армии.

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