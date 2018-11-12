В Кабуле смертник подорвался в толпе, шесть человек погибли

Фото: место теракта в Кабуле (twitter.com/TOLOnews)

Теракт произошел во время массовых протестов, где люди требовали от властей усилить безопасность

В столице Афганистана неподалеку Президентского дворца прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Анадолу".

В афганском МИД рассказали, что террорист-смертник взорвал бомбу, спрятанную в своей одежде, посреди толпы во время демонстрации в Кабуле. Люди собрались возле центральной площади Паштунистан.

Официально подтверждена гибель шести человек, еще 10 получили ранения. По неподтвержденной информации местных СМИ, количество жертв возросла до восьми.

#Kabul – Ambulances have been seen rushing casualties to hospital after the explosion this afternoon in Kabul city center. Officials have not yet confirmed the number of casualties #Afghanistan pic.twitter.com/zoqE39Ev9c — TOLOnews (@TOLOnews) November 12, 2018

Ни одна организация пока не взяла не себя ответственность за теракт.

Сегодня, 12 ноября, в столице Афганистана начались массовые протесты из-за снижения безопасности в уездах Джагори, Малистан и Хас Урузан. Митингующие обвиняют власти в бездействии и требуют направить подразделения вооруженных сил в проблемные районы.

Напомним, в Афганистане произошел взрыв заминированного автомобиля в здании центра логистики сил безопасности. Террорист-смертник на автомобиле протаранил здание сил безопасности. В результате теракта по меньшей мере семь человек погибли и еще 37 получили ранения.

Также напомним, на прошлой неделе в Афганистане погиб мэр города Северный Огден штата Юта, Брет Тейлор. Его расстрелял в Кабуле солдат афганской армии.