Кількість загиблих в результаті бунту в в’язниці Таджикистані зросла до 50

Фото: місце заворушень (akhbor-rus)

Відповідальність за організацію заворушень взяла на себе терористична організація "Ісламська держава"

Внаслідок бунту у в’язниці в Таджикистані загинули щонайменше 50 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Радіо Свобода.

У виданні повідомляють, що їх кореспондентові показали список, але не дозволили його сфотографувати.

Раніше РБК-Україна писало, що за останніми данними таджицькі силовики вбили щонайменше 25 ув'язнених у в'язниці суворого режиму в місті Худжанді, де спалахнув бунт.

Також відповідальність за організацію заворушень у колонії суворого режиму в Худжанді на півночі Таджикистану взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". Представник МВС, який не був уповноважений давати публічні коментарі повідомив, що бунт розпочався, коли один в'язень, якого власті вважають членом угруповання "Ісламська держава", напав на охоронця.

Бунт в колонії стався ввечері 7 листопада. Зокрема, на території колонії з 22:30 до 23 годин була чутна стрілянина. Місцева адміністрація підтвердила факт бунту, однак не надала додаткової інформації.