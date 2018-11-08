У Таджикистані при придушенні бунту у в'язниці загинули 27 осіб

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Бунт почався, коли один в'язень, якого власті вважають членом угруповання "Ісламська держава", напав на охоронця

Таджицькі силовики вбили щонайменше 25 ув'язнених у в'язниці суворого режиму в місті Худжанді, де спалахнув бунт. Крім того, загинули двоє співробітників місцевих правоохоронних органів, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Голос Америки".

Місцева влада підтвердили виникнення бунту у в'язниці, але не повідомила ніяких подробиць. Худжанд знаходиться в 300 км на північ від столиці Таджикистану - Душанбе.

Представник МВС, який не був уповноважений давати публічні коментарі повідомив, що бунт розпочався, коли один в'язень, якого власті вважають членом угруповання "Ісламська держава", напав на охоронця.

Адміністрація тюрми викликала підрозділ силовиків, з допомогою яких придушила заворушення, повідомив співробітник спецслужб на умовах анонімності.

Зазначимо, раніше повідомлялося про 22 загиблих в результаті бунту ув'язнених у колонії Худжанда на півночі Таджикистану.

Бунт в колонії стався ввечері 7 листопада. Зокрема, на території колонії з 22:30 до 23 годин була чутна стрілянина. При цьому управління виправними установами міста Худжанда спростовує цю інформацію, при цьому підтверджуючи, що був оголошений сигнал тривоги. За даними ЗМІ, при придушенні бунту в колонії Худжанда загинули 13 ув'язнених.