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У Таджикистані при придушенні тюремного бунту загинули 13 ув'язнених

Новини » Надзвичайні події    08.11.2018 - 08:51
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

За попередніми даними, зачинщиком був член "Ісламської держави"

На півночі Таджикистану при придушенні бунту в колонії Худжанда загинули 13 ув'язнених. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що при придушенні тюремного бунту в Худжанді сили безпеки ліквідували 13 ув'язнених. Місцева адміністрація підтвердила факт бунту, однак не надала додаткової інформації.

У той же час за даними місцевих ЗМІ, один з ув'язнених зміг відібрати автомат у охоронця і почав стріляти по наглядачам, після чого засуджені захопили корпус колонії. За попередньою інформацією, зачинщиком був член "Ісламської держави". Бунт вдалося придушити силами поліцейського спецназу Согдійської області.

Нагадаємо, у вересні в ізоляторі тимчасового утримання в Мелітополі затримані намагалися влаштувати бунт. Зокрема, вони пошкодили двері, зірвали камери відеоспостереження, а під час придушення спроби бунту деякі з них намагалися нанести собі тілесні ушкодження.

До цього в серпні декількох працівників Лук'янівського СІЗО відсторонили за допомогу екс-бійцям "Торнадо", які влаштували бунт.

 

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