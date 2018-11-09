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ІД взяла на себе відповідальність за бунт в колонії в Таджикистані

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 14:47
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

За останніми даними таджицькі силовики вбили щонайменше 25 ув'язнених у в'язниці

Відповідальність за організацію заворушень у колонії суворого режиму в Худжанді на півночі Таджикистану взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на таджицьку службу "Радіо Свобода".

"Бунт організували в'язні, які відбувають покарання в колонії та є прихильниками цієї терористичної організації", - повідомило джерело видання.

Зазначимо, за останніми даними таджицькі силовики вбили щонайменше 25 ув'язнених у в'язниці суворого режиму в місті Худжанді, де спалахнув бунт.

Представник МВС, який не був уповноважений давати публічні коментарі повідомив, що бунт розпочався, коли один в'язень, якого власті вважають членом угруповання "Ісламська держава", напав на охоронця.

Бунт в колонії стався ввечері 7 листопада. Зокрема, на території колонії з 22:30 до 23 годин була чутна стрілянина. При цьому управління виправними установами міста Худжанда спростовує цю інформацію, при цьому підтверджуючи, що був оголошений сигнал тривоги.

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