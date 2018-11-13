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Число погибших в результате бунта в тюрьме в Таджикистане возросло до 50

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 16:02
Число погибших в результате бунта в тюрьме в Таджикистане возросло до 50
Фото: место беспорядков (akhbor-rus)

Ответственность за организацию беспорядков взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"

В результате бунта в тюрьме в Таджикистане погибли по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Радио Свобода.

В издании сообщают, что их корреспонденту показали список, но не разрешили его сфотографировать.

Ранее РБК-Украина писало, что по последним данным таджикские силовики убили по меньшей мере 25 заключенных в тюрьме строгого режима в городе Худжанде, где вспыхнул бунт.

Также ответственность за организацию беспорядков в колонии строгого режима в Худжанде, на севере Таджикистана взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Представитель МВД, который не был уполномочен давать публичные комментарии сообщил, что бунт начался, когда один заключенный, которого власти считают членом группировки "Исламское государство", напал на охранника.

Бунт в колонии произошел вечером 7 ноября. В частности, на территории колонии с 22:30 до 23 часов была слышна стрельба. Местная администрация подтвердила факт бунта, однако не предоставила дополнительной информации.

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