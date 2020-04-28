В США коронавірус виявили у понад мільйона громадян

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Коронавірусом заразилися 1 002 498 американців

Кількість випадків зараження коронавірусом у Сполучених Штатах Америки перевищила 1 мільйон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані університету Джона Хопкінса.

Станом на 21:00 28 квітня, коронавірус у США підтвердили у 1 002 498 осіб. За добу інфікувалися майже 12 тис. громадян.

Найбільше заражених в штаті Нью-Йорк - 300 тис. осіб. Ще майже 114 тис. пацієнтів з COVID-19 у Нью-Джерсі. На третьому місці штат Массачусетс. Там підтверджено 56,5 тис. випадків коронавірусу.

Також Штати знаходяться на першому місці у світі за кількістю смертельних випадків внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19. За останні 24 години померли понад тисяча людей. Вього від вірусу загинули 57,8 тис. американців. Майже половина смертей зареєстрована в штаті Нью-Йорк. Ще близько 140 тис. громадян вилікувалися від інфекції.

Незважаючи на все ще значні показники захворюваності і смертності в країні, американський президент Дональд Трамп вважає, що епідеміологічна ситуація в США "у всіх відносинах стає краще".

Раніше директор Центру з контролю і профілактики захворювань США Роберт Редфілд заявив, що друга хвиля епідемії коронавірусу в США може стати страшнішою, ніж перша. Водночас, Трамп впевнений, що друга хвиля захворювань не буде такою масштабною, як перша.

Також РБК-Україна повідомляло, що першу тисячу хворих COVID-19 в США зафіксували 11 березня.