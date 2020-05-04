Трамп заперечує, що знав про загрозу COVID-19 до кінця січня

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Він заявив, що розвідка про це йому не повідомляла

Президент США Дональд Трамп розповів, що розвідка країни не доповідала йому про масштаби епідемії коронавіруса до останніх чисел січня. Про це повідомляє РБК-Україна на Twitter Трампа.

У квітні ряд ЗМІ повідомили, що розвідка США була обізнана про поширення коронавіруса ще в листопаді 2019 року, хоча Китай повідомив про спалах тільки в кінці грудня.

"Розвідка тільки що повідомила мені, що я був правий і вони не піднімали тему коронавіруса до кінця січня. Це було якраз перед тим, як я заборонив в'їзд у США з Китаю", - заявив Трамп.

Він уточнив, що до цього часу спецслужби не ставилися серйозно до епідемії.

Раніше ізраїльські ЗМІ писали, що розвідка США попередила союзників про коронавірус ще в листопаді 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа доручила спецслужбам встановити можливе приховування фактів про коронавірус з боку Китаю або ВООЗ.

До цього РБК-Україна писало, що США, найбільш постраждала від коронавіруса країна, намагається зробити Китай головним і, по суті, єдиним винуватцем епідемії. Мова йде і про введення санкцій, та про розірвання економічних зв'язків.