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За добу у світі підтвердили понад 80 тис. нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 02:59
За добу у світі підтвердили понад 80 тис. нових випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Майже 3,5 тис. осіб померли

За минулу добу в світі зафіксували 80 890 нових випадків зараження коронавірусом, 3 431 чоловік помер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Worldometers.

Майже 26,5 тис. осіб заразилися в США. На другому місці за кількістю інфікованих за день виявилася Російська Федерація - понад 10 тис. заражених.

Всього кількість зафіксованих випадків у світі зросла до 3 562 261. У той же час від коронавіруса померли понад 248 тис. чоловік. Вилікується вдалося більш 1,15 тис. хворих.

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки 30 квітня кількість померлих від коронавіруса наблизилося до кількості загиблих в результаті теракту 11 вересня 2001 року. Так, за добу в США від коронавіруса померло 2909 осіб, тоді як жертвами теракту 11 вересня, за офіційними даними, стали 2973 людини.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Італії кількість летальних випадків коронавіруса за добу знизилася до показників 10 березня, коли були введені жорсткі карантинні обмеження. За добу жертвами коронавіруса в Італії стали 174 пацієнта.

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