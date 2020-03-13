Президент Бразилії заразився коронавірусом

Фото: Жаир Болсонару (facebook com jairmessias bolsonaro 2)

Жаїр Болсонару очікує результати повторного тестування на коронавірус

У президента Бразилії Жаїра Болсонару діагностували коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror.

Наразі Болсонару очікує результати повторного тестування на коронавірус для остаточного підтвердження діагнозу. Попередньо, результати тесту будуть відомі сьогодні ввечері.

Зазначимо, станом на сьогодні у Бразилії відомо про 77 випадків зараження COVID-19.

Раніше у прес-секретаря президента Бразилії Фабіо Вайнгартена, який минулого тижня разом з Болсонару відвідав США і контактував з американським президентом Дональдом Трампом, виявили коронавірус.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо самоізолювалося після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо проявилися симптоми, схожі на симптоми вірусу. Сьогодні стало відомо, що Грегуар Трюдо все ж заразилася коронавірусом.

Станом на сьогодні в Україні зафіксовано три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, підтверджена перша смерть на території України. Від вірусу померла 71-річна жителька Радомишльського району Житомирської області. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.