В РНБО підтвердили випадки зараження коронавірусом в ОРДЛО

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Жінка, яка хвора коронавірусом, повернулася до ОРДЛО через Москву з Китаю

У Раді національної безпеки і оборони України підтвердили випадки захворювання коронавірусом на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомив голова РНБО Олексій Данілов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, жінка, яка хвора коронавірусом, повернулася до ОРДЛО через Москву з Китаю.

"Дійсно Служба зовнішньої розвідки і інші наші підрозділи мають інформацію про те, що на території окупованої частини Донецької та Луганської області вже є зареєстровані випадки розширення коронавірусу. Більше того, ми розуміємо звідки цей випадок взявся. Жінка, яка хвора, вона повернулась через Москву з Китаю, їхала в мікроавтобусі і саме в такий спосіб все це відбувалось", - заявив Данілов.

В свою чергу, в так званій "ДНР" заперечують інформацію. щодо зараження коронавірусом у Горлівці. Як зазначили у "Міністерстві охорони здоров'я "ДНР", стан пацієнта, госпіталізованого з підозрою на COVID-19, задовільний, а температура тіла в нормі.

"Інших пацієнтів, підозрілих на COVID-19, на даний момент в Республіці немає", - заявили в оперативному штабі.

Нагадаємо, 13 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на сьогоднішній день перевіряють інформацію з 12 випадками коронавірусу у Горлівці.

Станом на сьогодні в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, підтверджено перший летальний випадок на території України. Від вірусу померла 71-річна мешканка Радомишльського району Житомирської області. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

Крім того, в РНБО заявили, що Україна закриває кордон для іноземців через 48 годин у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі.