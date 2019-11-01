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Сильного скупчення бойовиків біля лінії розмежування на Донбасі немає, - Генштаб

Новини » Політика     01.11.2019 - 22:27
Сильного скупчення бойовиків біля лінії розмежування на Донбасі немає, - Генштаб
Фото: Сергій Наївши (facebook.com UkrainianLandForces)

Вони знаходяться біля лінії розмежування на ротаційній основі

Великої кількості бойовиків на Донбасі в зоні розведення сил і засобів не спостерігається. Про це заявив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Сергій Наєв в ефірі програми "Свобода слова".

За його словами, незаконні збройні формування знаходяться біля лінії розмежування на ротаційній основі і сильного їх накопичення не спостерігається.

"Вздовж державного кордону в межах проведення операції Об'єднаних сил дійсно присутні військові частини Російської Федерації. Їх кількість відома, про неї повідомляли громадськості. Безпосереднього накопичення, тобто, створення потужного наступального угруповання на даний час немає. Проводиться ротація, прибуває один підрозділ, який змінює інший в умовах бойової служби", - заявив Наєв.

Він також зазначив, що 15 обстрілів на добу - це некритично для зони операції Об'єднаних сил, а в межах норми.

Наєв уточнив, що кількість обстрілів із ствольної артилерії значно зменшилася, а превалюють нечасті обстріл з мінометів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона завершила розведення військ в Золотому Луганської області. Перший етап розведення тривав три дні і завершився сьогодні 1 листопада близько 12 години.

Також РБК-Україна повідомляло, що протягом поточної доби бойовики на Донбасі 5 раз обстріляли позиції українських підрозділів з мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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