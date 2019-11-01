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Сильного скопления боевиков возле линии разграничения на Донбассе нет, - Генштаб

Новости » Политика     01.11.2019 - 22:27
Сильного скопления боевиков возле линии разграничения на Донбассе нет, - Генштаб
Фото: Сергей Наев (facebook.com UkrainianLandForces)

Они находятся возле линии разграничения на ротационной основе

Большого количества боевиков на Донбассе в зоне разведения сил и средств не наблюдается. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Сергей Наев в эфире программы "Свобода слова".

По его словам, незаконные вооруженные формирования находятся возле линии разграничения на ротационной основе и сильного их накопления не наблюдается.

"Вдоль государственной границы в пределах проведения операции Объединенных сил действительно присутствуют военные части Российской Федерации. Их количество известно, о нем сообщали общественности. Непосредственного накопления, то есть, создания мощной наступательной группировки на данное время нет. Проводится ротация, прибывает одно подразделение, которое меняет другое в условиях боевой службы", - заявил Наев.

Он также отметил, что 15 обстрелов в сутки - это некритично для зоны операции Объединенных сил, а в пределах нормы.

Наев уточнил, что количество обстрелов из ствольной артиллерии значительно уменьшилось, а превалируют нечастые обстрелы из минометов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона завершила разведения войск в Золотом Луганской области. Первый этап разведения длился три дня и завершился сегодня 1 ноября около 12:00 часов.

Также РБК-Украина сообщало, что в течение текущих суток боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиции украинских подразделений из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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