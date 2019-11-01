ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 18:40
На Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових не зафіксовано

На Донбасі з початку поточної доби, 1 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Старогнатівки - з мінометів калібру 120 мм, СПГ та великокаліберних кулеметів; неподалік Новогнатівки - зі станкових протитанкових гранатометів.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли українських позицій: біля Майорська - зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, українська сторона завершила розведення військ у Золотому Луганської області. Розведення сил в Золотому почалося 29 жовтня 2019 року. Розведення сил тривало три дні.

Як повідомляло РБК-Україна, "ЛНР" сьогодні заявила, що зі свого боку завершила розведення сил в Золотому.

На Донеччині затримали пособника бойовиків "ДНР" У Путіна назвали умову виділення грошей на відбудову Донбасу
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся