На Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових не зафіксовано

На Донбасі з початку поточної доби, 1 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Старогнатівки - з мінометів калібру 120 мм, СПГ та великокаліберних кулеметів; неподалік Новогнатівки - зі станкових протитанкових гранатометів.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли українських позицій: біля Майорська - зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, українська сторона завершила розведення військ у Золотому Луганської області. Розведення сил в Золотому почалося 29 жовтня 2019 року. Розведення сил тривало три дні.

Як повідомляло РБК-Україна, "ЛНР" сьогодні заявила, що зі свого боку завершила розведення сил в Золотому.