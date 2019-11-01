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"ЛНР" оголосила про завершення розведення сил у Золотому

Новини » Політика     01.11.2019 - 12:18
"ЛНР" оголосила про завершення розведення сил у Золотому
Фото: бойовики "ЛНР" (lug-info.com)

Розведення сил в Золотому перевірить місія ОБСЄ

Так звана "Луганська народна республіка" зі свого боку завершила розведення сил в Золотому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що завершення розведення сил в Золотому підтвердив представник у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК) Михайло Филипоненко.

"Сьогодні, 1 листопада, "народна міліція" завершила відповідно до плану-графіку, погодженому в Мінську, відновлений процес розведення сил і засобів на ділянці № 2 "Золоте", - заявив він і додав, що інформацію передали Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, розведення сил у Золотому (Луганська область) почалося 29 жовтня 2019 року. У штабі операції Об'єднаних сил відзначили, що відведення сил не послабить оборонні можливості українських військових.

Вчора президент України Володимир Зеленський на брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що розведення сил в Петрівському Донецької області розпочнеться 4 листопада. Передбачається, що виконання цієї умови дозволить розпочати підготовку саміту "нормандської четвірки".

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