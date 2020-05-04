Кількість безробітних в Україні за місяць зросла на 100 тисяч осіб. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

Прем’єр визнав, що ситуація в економіці надзвичайно складна.

"На казначейському рахунку сьогодні лежать ті самі десятки мільярдів гривень. Золотовалютні запаси сьогодні 25 плюс мільярдів доларів еквівалент. Тому курс стабільний, але ситуація в економіці надзвичайно складна. Ми не применшуємо впливу економічної кризи в ситуації з карантином в Україні, яка вплинула на малий, на середній бізнес. Ми не применшуємо ситуацію, скільки людей сьогодні втратили роботу. У нас 100 тисяч безробітних зареєструвалось на біржі за місяць. На 100 тисяч зросло", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, з початку карантину в Україні з'явилося понад 127 тис. безробітних. Загалом на 28 квітня офіційно зареєстровано понад 430 тисяч безробітних.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що українцям на період карантину будуть пропонувати роботу з зарплатою 6-8 тис. гривень. Він також заявляв, що близько 170 тисяч робочих місць з'являться в ході "Великого будівництва" і ще близько 150 тисяч - у супутніх сферах.

Національний банк України прогнозує падіння реальних доходів та зниження реальних зарплат українців у 2020 році.