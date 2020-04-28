З початку карантину в Україні з'явилося понад 127 тис. безробітних

Фото: служба зайнятості (УНІАН)

Загалом в Україні понад 430 тисяч безробітних

З початку карантину в Україні 12 березня 2020 року зареєстрували понад 127 тис. нових безробітних. Про це повідомляє прес-служба уповноваженого Верховної ради з прав людини з посиланням на дані Державного центру зайнятості.

Повідомляється, що з понад 127 тисяч осіб кожен другий був звільнений під час карантину.

"Серед зареєстрованих безробітних кожен другий був звільнений за угодою сторін, 13% - особи, які не зайняті з різних причин більше 1 року, 11% - звільнені у зв'язку з закінченням строку договору, 11% - звільнені за власним бажанням, 7% - звільнені у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, інші - не зайняті з інших причин", - йдеться в повідомленні

У той же час кількість працевлаштованих безробітних з 12 березня 2020 склало 46 000 осіб (включаючи громадян, зареєстрованих під час карантину). З 12 березня 2020 розпочато виплату допомоги по безробіттю 73 тисячам осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у березні склав 4000 гривень, що на 774 гривні більше, ніж у березні минулого року.

Станом на 27 квітня 2020 року, кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, складає 431 900 осіб, що майже на 119 000, або на 38% більше, ніж на цю дату минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України прогнозує зростання безробіття в країні через карантин.

У той же час ООН прогнозує історичне безробіття в світі через пандемію. Зокрема, очікується, що в другому кварталі 2020 року майже 200 млн осіб втратять роботу.