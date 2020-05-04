Количество безработных в Украине за месяц выросло на 100 тысяч человек. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

Премьер признал, что ситуация в экономике чрезвычайно сложная.

"На казначейском счете сегодня лежат те самые десятки миллиардов гривен. Золотовалютные запасы сегодня плюс 25 миллиардов долларов эквивалент. Поэтому курс стабильный, но ситуация в экономике чрезвычайно сложная. Мы не умаляем влияния экономического кризиса в ситуации с карантином в Украине, который повлиял на малый, на средний бизнес. Мы не умаляем ситуацию, сколько людей сегодня потеряли работу. У нас 100 тысяч безработных зарегистрировалось на бирже за месяц. На 100 тысяч выросло", - заявил Шмыгаль.

Напомним, с начала карантина в Украине появилось более 127 тыс. безработных. В целом на 28 апреля официально зарегистрировано более 430 тысяч безработных.

Премьер-министр Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина заявил, что украинцам на период карантина будут предлагать работу с зарплатой 6-8 тыс. гривен. Он также заявлял, что около 170 тысяч рабочих мест появятся в ходе "Большого строительства" и еще около 150 тысяч - в сопутствующих сферах.

Национальный банк Украины прогнозирует падение реальных доходов и снижение реальных зарплат украинцев в 2020 году.