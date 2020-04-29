Южаніна: більше 2 мільйонів підприємців скоро поповнять лави безробітних

Фото: Ніна Южаніна (eurosolidarity.org)

Нардеп розкритикувала податкову політику уряду Зеленського

Продовження податкового тиску на підприємців збільшить кількість безробітних в країні, а частину бізнесу піде у тінь. Про це написала народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

"Якщо закони щодо тотальної фіскалізації залишити як є, то 2 мільйони 313 тисяч підприємців невдовзі можуть долучитися до 74 тисяч безробітних, що стали такими за час карантину", - написала Южаніна.

Южаніна також повідомила, що відбулася четверта відеоконференція руху #SaveФОП з багатьма мерами міст, які перш за все просили парламент скасувати норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій.

"Вони не можуть погодитися з тим, що на них ніяк не реагує влада. Працювати підприємці продовжать, але підуть в тінь і перестануть сплачувати податки", - зазначила нардеп.

За її словами, це вже відчуває влада на місцях, адже йдеться вже не тільки про 20% платежів до місцевих бюджетів, а про значно більші втрати - адже останні рішення монобільшості забрали доходи з місцевих бюджетів.

Южаніна наголошує, що відразу чотири мери міст під час цієї відеоконференції наголосили, що скасування фіскалізації могло б стати позитивним маркером і дати надію на можливість нормально працювати.

"Особисто я за те, щоб уся діяльність, будь-якого бізнесу - і малого, і зовсім дрібного - відбувалася прозоро, але потрібно спільно з бізнесом розробляти варіанти цієї прозорості", - додала Ніна Южаніна.

Крім того вона підкреслила, що підписання президентом закону про зміни до Податкового кодексу стане маркером для середнього і великого бізнесу швидкими кроками піти в тінь, як це вже зроблять малі підприємці.

Своєю чергою, вона також зауважує, що навіть депутати з монобільшості висловлювали зауваження до низки ухвалених законів, які стосуються продовження реформи митної сфери.

"Виконавчій гілці влади не вистачає ключового - розуміння того, що відбулися значні зміни, які взагалі потребують перегляду економічної політики. Тому зміни в митному напрямі потрібно коригувати та дати можливість монобільшості виправити те, що понаприймали, аби не втратити керованість у країні, а не тільки в певних структурах", - вважає Южаніна.

Нагадаємо, сьогодні, 29 квітня, під Кабінетом міністрів представники малого і середнього бізнесу організували акцію протесту з вимогою послабити карантинні заходи.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко підписав умови, які висунуло Міністерство охорони здоров'я для запуску роботи ринків в умовах карантину. Постанова набула чинності сьогодні, 29 квітня.

До цього президент Володимир Зеленський повідомляв, що 1 травня свою роботу зможуть відновити продуктові ринки, які були закриті в рамках карантинних заходів.