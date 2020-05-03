НБУ прогнозує падіння реальних доходів українців під час кризи

Фото: гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зниження доходів частко компенсують за рахунок прямих виплат з держбюджету

Національний банк України прогнозує падіння реальних доходів та зниження реальних зарплат українців у 2020 році. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ за квітень.

Як зазначається в огляді, у ІІ кварталі 2020 року зростання оплати праці сповільниться як за рахунок повільнішого зростання середньої заробітної плати, так і за рахунок зниження кількості зайнятих.

Однак в НБУ очікують, що заплановане розширення програм соціального захисту дасть змогу пом'якшити негативні наслідки кризи. Так, на час карантину спрощено умови надання статусу безробітного, налагоджено роботу Державної служби зайнятості в дистанційному режимі. Також ухвалено закон для забезпечення соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусу. Він передбачає надання допомоги з часткового безробіття для працівників малих та середніх підприємств. Крім того, на період дії карантину і протягом місяця після його закінчення, збільшено мінімальний розмір допомоги по безробіттю, на яку, зокрема, можуть претендувати особи, які перед втратою роботи працювали неформально.

Додатково посилено і соціальний захист пенсіонерів: постановою КМУ передбачено підвищення пенсійних виплат пенсіонерам, старшим 80 років, проведення індексації пенсій з 1 травня та інші окремі підвищення. Це підтримає високі темпи зростання пенсій у ІІ кварталі, йдеться в огляді.

Разом вартість зазначених ініціатив, за оцінками НБУ, складає близько 8% від середніх за квартал наявних доходів населення у 2019 році. "Отже, соціальна підтримка стане певним компенсатором втрачених доходів у ІІ кварталі", - вважають експерти НБУ.

Крім того, на час карантину запроваджено доплати до заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації коронавірусу. Також, за оцінками НБУ, ймовірно, вплив кризи буде м'якшим на ті види діяльності, попит на які під час карантину збільшився, зокрема послуги доставки, телекомунікацій та зв'язку.

"Однак у цілому в ІІ кварталі показники номінальних та реальних наявних доходів населення погіршаться", - йдеться в огляді.

За прогнозом НБУ, середня номінальна заробітна плата в Україні збільшиться у 2020 році на 4,3%, а інфляція (грудень до грудня) складе 6,0%.

НБУ прогнозує, що найгіршим буде III квартал 2020 року, коли номінальна зарплата впаде на 0,1% у середньому за період.

Прогноз НБУ зміни зарплат, %

Нагадаємо, реальні доходи українців (з урахуванням інфляції) у 2019 році в порівнянні з 2018 роком зросли на 6,5%, що в 1,7 рази повільніше, ніж у 2017 і 2018 роках (10,9%). Востаннє реальні доходи скорочувалися у 2015 році.

Як повідомляло РБК-Україна, реальна зарплата українців (з урахуванням інфляції) у березні 2020 року до березня минулого року зросла на 9,3%.